2019-09-26T09:19:58+03:00
Общество

27 сентября в Перми пройдет лекция «Как сохранить сердце здоровым?»

Те, кто не придет на лекцию, смогут посмотреть онлайн-трансляцию с мероприятия
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В рамках мероприятий, посвященных празднованию Всемирного Дня сердца, 27 сентября Центр медицинской профилактики организует онлайн-лекцию на тему «Как сохранить сердце здоровым?». Спикером выступит Григорий Николаевич Спасенков, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Пермского края.

Цель подобных событий - привлечь внимание жителей Пермского края к существующей проблеме сердечно-сосудистых заболеваний. Болезни системы кровообращения занимают сегодня первое место среди причин смертности населения, как в России, так и в Пермском крае. В Прикамье ежегодно от них умирают более 14 тысяч человек.

- Основные факторы риска болезней сердца известны всем – нерациональное питание, малоподвижный образ жизни, стрессы и вредные привычки, - считает Наталья Бабина, и.о. главного врача ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики». - Наша задача - донести до населения, что все эти факторы управляемы, и если вовремя заняться модификацией образа жизни, вполне реально не доводить свое сердце до патологических состояний.

Мероприятие реализуется ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», который входит в национальный проект «Демография».

Лекция состоится 27 сентября в 17.30 по адресу ул. Чернышевского, 28 (Часовой завод). Приглашаем всех желающих принять участие!

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