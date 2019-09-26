"Из симптомов - постоянная усталость". Неизвестная болезнь забирает у школьницы все силы

СЕГОДНЯ 09:05 2019-09-26T09:05:00+03:00

Даше из Перми до сих пор не поставили точный диагноз

Изменить размер текста: A A

Школьница из Перми Даша очень любит учиться. Ее любимые предметы - математика и история. Девочка часто участвует в Олимпиадах. Но в последнее время учеба дается ей тяжелее - неизвестная болезнь забирает силы.

- Однажды мама заметила, что у Даши изменилась походка: она стала шаткой, - рассказали в пресс-службе фонда "Берегиня". - А еще девочка стала быстро уставать даже после простой прогулки. Мама срочно повела дочь на осмотр к ортопеду, который не выявил ничего серьезного. А платный ортопед направил девочку на осмотр к неврологу. С тех пор походы к врачам не прекращаются.

У Даши заподозрили генетическое заболевание. Но после прохождения генетического анализа точный диагноз так и не был выявлен. Надежда одна - на платный анализ, включающий в себя большой спектр исследований генов и дающий высокоточный результат.

- Сейчас Даша все еще не знает настоящий диагноз, поэтому мы ведем сбор на платный анализ стоимостью в 40 тысяч рублей, - сообщили в фонде. - После установки точного диагноза девочке, наконец, назначат лечение.

Помочь Даше можно на сайте фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU