В Прикамье осудили женщину за кражу денег с карты подруги
Жительнице Чусового назначили условный срок за кражу денег с банковской карты знакомой. Девушки вместе выпивали, но алкоголь закончился, и потерпевшая отправилась спать.
Желая продолжения банкета, злоумышленница разбудила подругу. Знакомая сказала, что хочет спать и попросила отключить будильник на телефоне. Подсудимая взяла телефон, включив его, она обнаружила, что открыто приложение для банковских операций.
Воспользовавшись этим, злоумышленница перечислила себе, забрала телефон и скрылась.
Утром потерпевшая обратилась в полицию. Злоумышленницу задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело.
Женщина созналась и возместила весь причиненный материальный ущерб. Суд признал злоумышленницу виновной и назначил ей 2 года условно с испытательным сроком.
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ИСТОЧНИК KP.RU