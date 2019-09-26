2019-09-26T09:00:01+03:00
Происшествия

В Прикамье осудили женщину за кражу денег с карты подруги

Злоумышленница украла 11 тысяч
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Жительнице Чусового назначили условный срок за кражу денег с банковской карты знакомой. Девушки вместе выпивали, но алкоголь закончился, и потерпевшая отправилась спать.

Желая продолжения банкета, злоумышленница разбудила подругу. Знакомая сказала, что хочет спать и попросила отключить будильник на телефоне. Подсудимая взяла телефон, включив его, она обнаружила, что открыто приложение для банковских операций.

Воспользовавшись этим, злоумышленница перечислила себе, забрала телефон и скрылась.

Утром потерпевшая обратилась в полицию. Злоумышленницу задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Женщина созналась и возместила весь причиненный материальный ущерб. Суд признал злоумышленницу виновной и назначил ей 2 года условно с испытательным сроком.

Напомним, ранее мы писали о том, что жительница Перми напала на сожителя с ножом

ИСТОЧНИК KP.RU

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