«Погиб до прибытия «скорой»». В Перми с высоты упал 30-летний мужчина

СЕГОДНЯ 07:37 2019-09-26T07:37:40+03:00

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В Индустриальном районе Перми произошло ЧП. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что трагедия произошла около 16:00 25 сентября.

В Индустриально районе Перми из окна 5 этажа выпал 30 - летний мужчина. Пермяк получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи», но врачи не смогли помочь. Мужчина скончался от полученных травм.

Напомним, ранее мы писали о том, что прокурор попросил для обвиняемого в убийстве школьника 6 лет. В Добрянке продолжается суд по делу 17-летнего спортсмена, который обвиняется в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего». Максимальное наказание, которое могло грозить Максиму М. по закону - до 15 лет лишения свободы. На заседании, которое состоялось 24 сентября, выступил прокурор и попросил с учетом всех смягчающих обстоятельств назначить для подсудимого наказание в виде лишения свободы на 6 лет в воспитательной колонии для несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU