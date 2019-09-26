В Перми на торги выставили трамвайный маршрут №2

СЕГОДНЯ 06:50 2019-09-26T06:50:25+03:00

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В Перми мэрия снова объявила аукциона на обслуживание маршрута №2 «Пермь II – Пермь I». Издание «Business Class» сообщает о том, что первые торги были отменены, так как мог измениться класс транспортных средств, чтобы исключить проезд тяжелой техники по аварийному путепроводу. Заказчик, как и раньше, требует большие автобусы, которые проследуют по тем же улицам: Ленина, Петропавловская, Комсомольский проспект.

Согласно техническому заданию, транспортные средства не должны быть старше 10 лет, иметь низкопольный кузов и соответствовать экологическому классу «Евро-5».

Контракт действует с октября 2019 по ноябрь 2020. Начальная цена контракта 24, 524 миллиона рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае ужесточили требования к перевозке детей. Изменения вступят в силу с 1 октября

ИСТОЧНИК KP.RU