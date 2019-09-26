2019-09-26T06:25:26+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина хотел убить друга за отказ от алкоголя

Мужчину спас сын
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Чердындском районе признали виновным 37-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в покушении на убийство.

Следователи выяснили, что преступление совершено в марте 2019 года. Злоумышленник пьяный пришел в квартиру своего знакомого и предложил хозяину выпить с ним. Тот отказался. Ответ друга злоумышленнику не понравился. Чтобы изменить решение приятеля, мужчина достал нож и напал на него. Злоумышленник ударил хозяина квартиры ножом в живот. Потерпевший начал оказывать сопротивление. К нему присоединился сын, который прибежал из соседней комнаты. Мужчины обезвредили нападавшего и вызвали полицию.

Злоумышленника осудили на четыре года лишения свободы в колонии особого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что Пермяка осудят за изнасилование ребенка. Злоумышленник знал, что девочке нет 18 лет

ИСТОЧНИК KP.RU

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