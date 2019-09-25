2019-09-25T18:06:00+03:00
Общество

Социальные участковые тысячу раз в этом году выезжали к семьям с детьми в Прикамье

В том числе в сельские и отдаленные территории
Екатерина ГАСПЕР
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Служба социальных участковых работает на всей территории Пермского края.Служба социальных участковых работает на всей территории Пермского края.Фото: Василий Вахрин
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С января этого года в Пермском крае работает служба социальных участковых. Они помогают людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в медицинских, психологических, юридических вопросах. Обратиться в службу может любой, кто в ней нуждается. Социальные участковые соберут необходимый пакет документов, запишут на прием к врачу, помогут получить обслуживание на дому и найти работу, а также погасить долги за коммуналку, оформить льготы, встать на жилищный учет и решат другие проблемы. Они работают для людей бесплатно.

Особое внимание служба уделяет семьям с детьми. С начала года они помогли им почти тысячу раз – кому-то разобраться с долгами за коммунальные услуги, другим - в трудоустройстве, а также в оформлении пособий и компенсаций, получении благотворительной и волонтерской помощи.

Специалисты принимают по месту работы, консультируют по телефону и выезжают на дом, в том числе в сельские и отдаленные территории. Сообщить о своей проблеме можно в «скорую социальную помощь»: с мобильного телефона 8-800-100-83-05, со стационарного телефона – 129.

ИСТОЧНИК KP.RU

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