В Пермском крае ужесточили требования к перевозке детей

СЕГОДНЯ 17:40 2019-09-25T17:40:58+03:00

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С 1 октября этого года во всех автобусах, в которых будут перевозить детские группы, в обязательном порядке должны быть ремни безопасности. Постановление об этом подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Требования ужесточаются ко всем перевозкам детей – будь то междугородние, пригородные или городские рейсы. Во время движения дети в автобусах должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а учителя или другие сопровождающие должны следить за этим.

В этом году в Пермском крае обновят 36 школьных автобусов. В территории, где прошло объединение территорий, направят еще 8 автобусов. Так, новый школьный транспорт до конца ноября появится в Юрлинском, Ординском, Уинском, Кизеловском, Нытвенском, Красновишерском и Чайковском округах, а также в Пермском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU