2019-09-25T17:40:58+03:00
Общество

В Пермском крае ужесточили требования к перевозке детей

Изменения вступят в силу с 1 октября
Екатерина ГАСПЕР
Поделиться:
Требования к перевозке детей ужесточили.Требования к перевозке детей ужесточили.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

С 1 октября этого года во всех автобусах, в которых будут перевозить детские группы, в обязательном порядке должны быть ремни безопасности. Постановление об этом подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Требования ужесточаются ко всем перевозкам детей – будь то междугородние, пригородные или городские рейсы. Во время движения дети в автобусах должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а учителя или другие сопровождающие должны следить за этим.

В этом году в Пермском крае обновят 36 школьных автобусов. В территории, где прошло объединение территорий, направят еще 8 автобусов. Так, новый школьный транспорт до конца ноября появится в Юрлинском, Ординском, Уинском, Кизеловском, Нытвенском, Красновишерском и Чайковском округах, а также в Пермском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Социальные участковые тысячу раз в этом году выезжали к семьям с детьми в Прикамье
Стала известна причина конфликта, в ходе которого зэки надругались над заключенным в Прикамье
"Они хотят расправиться с сыном". В пермской школе дети затравили одноклассника
Пермяка осудят за изнасилование ребенка
В Прикамье зафиксировали редкое погодное явление
Жителям Прикамья с заболеваниями системы кровообращения выделят бесплатные лекарства
В Прикамье подвели итоги месячника, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом
«ПЗСП» организует экскурсию в дом по ул. 5-я Каховская, 8в
МЧС предупреждает: В Пермском крае ожидаются сильные заморозки
Власти Перми разрешили строить многофунциональный центр
Жители дома на Комсомольском проспекте, где обнаружили трещину, боятся обрушения стены
В Прикамье осудили мужчину, который ударил друга лопатой
В Перми пройдет «горячая линия» по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних в сфере здравоохранения
«Задыхался и слезились глаза». В Перми ребенок отравился хлором, купаясь в бассейне
В Перми выпрямили участок шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта
Администрация Перми укрепит грунт под домом на льва Шатрова
«Избил после отказа дать сигарету». Прокурор попросил для обвиняемого в убийстве школьника 6 лет
Пермский университет вошел в список лучших ВУЗов мира
Депутаты Пермской городской Думы решили продлить соцподдержку некоторых категорий горожан
Пермяк в порыве ревности сжег баню и сарай своей девушки
Ушел за вениками и не вернулся. В Прикамье поиски пропавшего мужчины закончились трагедией
Из-за аварии район Городские горки в Перми остался без воды
«Ушел за вениками и пропал». В Прикамье разыскивают 79-летнего пенсионера
Пьяный пермяк избил знакомого табуретом
"Меня не узнавали приятели" . Как полный парень похудел и превратился в сексуального фитнес-тренера
Пермячка попала в больницу после жесткого секса
«Оставили умирать на дороге». Волонтеры спасают маленькую таксу, которую сбила машина
В Прикамье трудовые мигранты увеличили доходы бюджета на 15 %