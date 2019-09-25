2019-09-25T17:42:52+03:00
Происшествия

Стала известна причина конфликта, в ходе которого зэки надругались над заключенным в Прикамье

Ее удалось установить в ходе проверки
Екатерина ГАСПЕР
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Скриншот с видео c канала на youtube "Гулагу-нет Официальный канал"Скриншот с видео c канала на youtube "Гулагу-нет Официальный канал"
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Сотрудники ГУФСИН проводят служебную проверку, которую начали после появления в сети видео со страшными кадрами из колонии ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю в Соликамске. На нем, напомним, заключенные сначала надругались над другим заключенным, а потом избили его. Видео, предположительно, вынес из колонии сотрудник ГУФСИН и анонимно переслал его в проект Gulagu.net.

В ГУФСИН отметили, что результаты проверки будут направлены в следственный комитет.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Комсомолке», что в ходе проверки удалось установить истинную причину конфликта между заключенными. Причиной издевательств стал карточный долг. Тот заключенный, который подвергся унижениям, проиграл в карты и задолжал своему обидчику определенную сумму денег, причем, относительно не крупную. Долг он не возвращал, и тот заключенный, кому он проиграл, решил таким образом добиться возвращения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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