"Они хотят расправиться с сыном". В пермской школе дети затравили одноклассника

СЕГОДНЯ 15:45 2019-09-25T15:45:06+03:00

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В одной из школ Свердловского района Перми затравили школьника. К детскому омбудсмену Светлане Денисовой обратилась мама ребенка. Она сообщила, что педагоги и администрация, видя травлю ребенка, ничего с этим не делают.

- Одноклассники замышляют физическую расправу над моим сыном при полном попустительстве школы! - рассказала мама мальчика. - Есть аудио-файлы и переписка. Светлана Денисова провела служебное расследование, а также обратилась в департамент образования и полицию.

Выяснилось, что в школе ничего не знали про травлю мальчика, а психолог не попытался помирить детей.

- Сотрудники школы получили дисциплинарные взыскания, - добавили в пресс-службе детского омбудсмена. - А ребенок по заявлению матери переведен в другую школу, где ему оказывается психологическая помощь и сопровождение. Ситуация находится на контроле КДН Свердловского района.

ИСТОЧНИК KP.RU