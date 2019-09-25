В Прикамье зафиксировали редкое погодное явление
По территории Пермского края 24 сентября прошел сильный снегопад. Сопровождались осадки грозой.
В течение всего дня сохранялась аномально холодная для сентября погода. Температура воздуха была ниже климатической нормы на 5-7 градусов.
Сильный снегопад начался ночью, а утром поля, городские улицы, автомобильные дороги были покрыты снегом. А на границе Свердловской области и Пермского края даже смогли слепить снеговиков.
В этом году природа то и дело удивляет жителей края. Сначала аномально холодное и дождливое лето, потом - снег в сентябре.
По сообщению синоптиков, снегопад 24 сентября можно считать аномальным явлением. Последний раз нечто подобное было 18 сентября 2006 года. Тогда снежный покров составил 5 см. В нынешнем десятилетии даты выпадения первого снега следующие:
2011 г. – 26 октября
2012 г. - 24 октября
2013 г. – 2 октября
2014 г. - 10 октября
2015 г. – 4 октября
2016 г. - 10 октября
2017 г. – 1 октября
2018 г. – 13 октября
2019 г. – 24 сентября
ИСТОЧНИК KP.RU