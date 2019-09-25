2019-09-25T15:09:09+03:00
Общество

В Прикамье зафиксировали редкое погодное явление

Последний раз аномальный снегопад был в 2006 году
Лилия Абибулаева
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Фото: Мария УсачеваФото: Мария Усачева
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По территории Пермского края 24 сентября прошел сильный снегопад. Сопровождались осадки грозой.

В течение всего дня сохранялась аномально холодная для сентября погода. Температура воздуха была ниже климатической нормы на 5-7 градусов.

Сильный снегопад начался ночью, а утром поля, городские улицы, автомобильные дороги были покрыты снегом. А на границе Свердловской области и Пермского края даже смогли слепить снеговиков.

В этом году природа то и дело удивляет жителей края. Сначала аномально холодное и дождливое лето, потом - снег в сентябре.

По сообщению синоптиков, снегопад 24 сентября можно считать аномальным явлением. Последний раз нечто подобное было 18 сентября 2006 года. Тогда снежный покров составил 5 см. В нынешнем десятилетии даты выпадения первого снега следующие:

2011 г. – 26 октября

2012 г. - 24 октября

2013 г. – 2 октября

2014 г. - 10 октября

2015 г. – 4 октября

2016 г. - 10 октября

2017 г. – 1 октября

2018 г. – 13 октября

2019 г. – 24 сентября

ИСТОЧНИК KP.RU

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