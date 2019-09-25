2019-09-25T14:44:34+03:00
Общество

В Прикамье подвели итоги месячника, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Поделиться:
Фото пресс-службы администрации губернатораФото пресс-службы администрации губернатора
Изменить размер текста:

Сегодня, 25 сентября, в пермской школе № 136 имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина состоялось подведение итогов месячника, посвящённого Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

С приветственным словом к курсантам обратился министр территориальной безопасности Пермского края Ришат Ибрагимов: «Наша страна оказалась в эпицентре двух мировых войн, отцы и деды видели голод и разруху. XXI век принёс новые испытания – мировой терроризм. Но наш народ никто на колени не поставит. Сегодня мы вспоминаем тех, кто погиб от рук террористов, чтим память героев, которые сделали всё, чтобы отстоять свободу и независимость нашей Родины».

Месячник солидарности проходит по всей стране. Народ вспоминает невинных детей и взрослых, ставших жертвами терроризма, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших в страшных трагедиях. Болью в сердцах людей отзывается память о Беслане, «Норд-Осте», о взрывах в жилых домах и метро.

В школе № 136 активно развивается патриотическое движение «Юнармия» среди детей и подростков Прикамья. Благодарственными письмами министра территориальной безопасности были отмечены коллективы и педагоги, воспитывающие в подрастающем поколении духовность и патриотизм:

– МБУ «Многопрофильный молодёжный центр» города Чайковского (руководитель Людмила Беляева) за организацию мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом, а также за поддержку акции «Мы – против терроризма»;

– Нина Ивонина, руководитель подразделения допрофессиональной полицейской и военной подготовки школы № 136 имени полковника милиции Я.А. Вагина, за вклад в создание кадрового резерва силовых структур Российской Федерации и патриотическое и морально-нравственное воспитание будущих сотрудников правоохранительных органов.

Сладкие призы и почётные грамоты получили участники творческих конкурсов, посвящённых борьбе с терроризмом.

Торжественную клятву «Юнармии» сегодня принесли более двух десятков учащихся. Развёрнутая в фойе выставка оружия и снаряжения антитеррористических подразделений, рисунков антитеррористической тематики вызвала огромный интерес у школьников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Они хотят расправиться с сыном". В пермской школе дети затравили одноклассника
Пермяка осудят за изнасилование ребенка
В Прикамье зафиксировали редкое погодное явление
Жителям Прикамья с заболеваниями системы кровообращения выделят бесплатные лекарства
«ПЗСП» организует экскурсию в дом по ул. 5-я Каховская, 8в
МЧС предупреждает: В Пермском крае ожидаются сильные заморозки
Власти Перми разрешили строить многофунциональный центр
Жители дома на Комсомольском проспекте, где обнаружили трещину, боятся обрушения стены
В Прикамье осудили мужчину, который ударил друга лопатой
В Перми пройдет «горячая линия» по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних в сфере здравоохранения
«Задыхался и слезились глаза». В Перми ребенок отравился хлором, купаясь в бассейне
В Перми выпрямили участок шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта
Администрация Перми укрепит грунт под домом на льва Шатрова
«Избил после отказа дать сигарету». Прокурор попросил для обвиняемого в убийстве школьника 6 лет
Пермский университет вошел в список лучших ВУЗов мира
Депутаты Пермской городской Думы решили продлить соцподдержку некоторых категорий горожан
Пермяк в порыве ревности сжег баню и сарай своей девушки
Ушел за вениками и не вернулся. В Прикамье поиски пропавшего мужчины закончились трагедией
Из-за аварии район Городские горки в Перми остался без воды
«Ушел за вениками и пропал». В Прикамье разыскивают 79-летнего пенсионера
Пьяный пермяк избил знакомого табуретом
"Меня не узнавали приятели" . Как полный парень похудел и превратился в сексуального фитнес-тренера
Пермячка попала в больницу после жесткого секса
«Оставили умирать на дороге». Волонтеры спасают маленькую таксу, которую сбила машина
В Прикамье трудовые мигранты увеличили доходы бюджета на 15 %