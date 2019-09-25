В Прикамье подвели итоги месячника, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом

СЕГОДНЯ 14:44 2019-09-25T14:44:34+03:00

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Сегодня, 25 сентября, в пермской школе № 136 имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина состоялось подведение итогов месячника, посвящённого Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

С приветственным словом к курсантам обратился министр территориальной безопасности Пермского края Ришат Ибрагимов: «Наша страна оказалась в эпицентре двух мировых войн, отцы и деды видели голод и разруху. XXI век принёс новые испытания – мировой терроризм. Но наш народ никто на колени не поставит. Сегодня мы вспоминаем тех, кто погиб от рук террористов, чтим память героев, которые сделали всё, чтобы отстоять свободу и независимость нашей Родины».

Месячник солидарности проходит по всей стране. Народ вспоминает невинных детей и взрослых, ставших жертвами терроризма, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших в страшных трагедиях. Болью в сердцах людей отзывается память о Беслане, «Норд-Осте», о взрывах в жилых домах и метро.

В школе № 136 активно развивается патриотическое движение «Юнармия» среди детей и подростков Прикамья. Благодарственными письмами министра территориальной безопасности были отмечены коллективы и педагоги, воспитывающие в подрастающем поколении духовность и патриотизм:

– МБУ «Многопрофильный молодёжный центр» города Чайковского (руководитель Людмила Беляева) за организацию мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом, а также за поддержку акции «Мы – против терроризма»;

– Нина Ивонина, руководитель подразделения допрофессиональной полицейской и военной подготовки школы № 136 имени полковника милиции Я.А. Вагина, за вклад в создание кадрового резерва силовых структур Российской Федерации и патриотическое и морально-нравственное воспитание будущих сотрудников правоохранительных органов.

Сладкие призы и почётные грамоты получили участники творческих конкурсов, посвящённых борьбе с терроризмом.

Торжественную клятву «Юнармии» сегодня принесли более двух десятков учащихся. Развёрнутая в фойе выставка оружия и снаряжения антитеррористических подразделений, рисунков антитеррористической тематики вызвала огромный интерес у школьников.