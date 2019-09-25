«ПЗСП» организует экскурсию в дом по ул. 5-я Каховская, 8в

СЕГОДНЯ 14:39 2019-09-25T14:39:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг 26 сентября в 12.00 состоится экскурсия в строящийся дом по ул. 5-й Каховской, 8в.

Дом по ул. 5-й Каховской, 8в – это первый дом от ПЗСП с уникальными планировками квартир: угловые подъезды, разноформатные «евроквартиры». Объект имеет ряд преимуществ: входы в подъезд с уровня земли, просторный холл с дизайнерской отделкой. Качественная отделка будет выполнена и внутри квартир: плитка в ванной комнате - по всем стенам, современные обои, линолеум, качественные межкомнатные и входные двери. Будущих жильцов ждет благоустроенная территория вокруг дома, спортивная и детская площадки с безопасным резиновым покрытием. Для безопасности также будет установлена система видеонаблюдения вокруг дома, на парковке и лифтах, в каждую квартиру проведен домофон.

Сдача дома по ул. 5-й Каховской, 8в запланирована на конец 2020 года. Работы на всех объектах ПЗСП ведутся без задержек и, чтобы покупатели могли убедиться в этом, для них организована экскурсия. Потенциальные покупатели и те, кто уже купил квартиру в этом доме, смогут посмотреть ход строительства, оценить типовые планировки квартир и виды из окон, а также задать все интересующие вопросы специалистам АО «ПЗСП».

В отделе маркетинга АО «ПЗСП» отмечают, что на экскурсию не допускаются дети младше 18 лет, даже в сопровождении взрослых. Лифт не работает, поэтому на осмотр квартир нужно будет подниматься пешком по лестнице. Стоит также учесть специфику работ на строительной площадке и надеть немаркую одежду.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик АО «ПЗСП» (http://pzsp.ru/) .