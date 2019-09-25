МЧС предупреждает: В Пермском крае ожидаются сильные заморозки

СЕГОДНЯ 13:49 2019-09-25T13:49:41+03:00

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В Пермский край пришли аномальные холода. Синоптики сообщат, что надежда на тепло еще есть, но со вторника, 25 сентября на среду, 26 сентября, ночью ожидаются заморозки.

В ГУ МЧС предупреждают, что ночью температура в крае может упасть до - 5 градусов. В Перми заморозки будут не столь сильные. Температура воздуха опустится до - 2. Специалисты ведомства рекомендуют аккуратнее обращаться с приборами, печами и избегать перегрузки электросетей.

Столь продолжительного и интенсивного похолодания в сентябре в Пермском крае не было с 2000 года, говорят синоптики. По предварительным прогнозам, осадки прекратятся в воскресенье. Погода в выходные станет более солнечной, но на особое потепление рассчитывать не придется. Только на следующей неделе в Прикамье начнет поступать более теплый воздух, и погода вернется к нормальной сентябрьской температуре

ИСТОЧНИК KP.RU