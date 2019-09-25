Власти Перми разрешили строить многофунциональный центр

СЕГОДНЯ 13:26 2019-09-25T15:23:12+03:00

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Мэрия Перми выдала разрешение на строительство многофункционального центра. Издание «Business Class» сообщает о том, что строительством комплекса будет заниматься застройщик «ПРОСПЕКТ ПЕРМЬ». Он будет находиться в границе улиц Петропавловской, Монарстырской Попова и Осинской.

На территории центра, по плану, будут располагаться кинотеатр, подземный паркинг, детский развлекательный центр. Общая площадь составит 80,3 тысяч кв.м. Также возможно, что в будущем появятся отель, рестораны и кафе.

Сейчас на объекте идут подготовительные работы.

Напомним, ранее мы писали о том, что администрация Перми укрепит грунт под домом на льва Шатрова. Грунт постепенно разрушается, что угрожает жизни и безопасности граждан. Прокурор района обратился в суд с требованием обязать администрацию провести работу по укреплению грунта, закрепить оползневый участок и восстановить противопожарный проезд к дому.

ИСТОЧНИК KP.RU