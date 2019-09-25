2019-09-25T13:24:28+03:00
Общество

Жители дома на Комсомольском проспекте, где обнаружили трещину, боятся обрушения стены

Они утверждают, что установленные на стене маячки треснули
Елена КОНОВА
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Несколько недель назад в доме на Комсомольском проспекте, 31а обнаружили сквозную трещину на уровне первого и второго этажей. Это здание сдали в эксплуатацию еще в 1957 году.

Ранее мы сообщали, что управляющая компания, которая обслуживает дом, установила маячки, чтобы отслеживать динамику изменений трещины. А в администрации Ленинского района после обнаружения трещины состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Маячки должны проверять каждый день, а также провести полное обследование дома.

Но, как утверждают жители дома, маячки недавно треснули.

- Треснувшие маячки на стене показывают реальную угрозу жителям дома, когда стена дома может обрушиться, - передает слова местного жителя портал "Новости Перми". - А работы по обследованию дома еще не начались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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