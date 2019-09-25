В Прикамье осудили мужчину, который ударил друга лопатой
Житель Чусового осужден на 2 года условно за причинение тяжкого вреда здоровью своего знакомого. 54-летний мужчина ударил приятеля лопатой по голове.
Сотрудники полиции установили, что осужденный и потерпевший вместе выпивали. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник схватил снеговую лопату и несколько раз ударил ею по голове и телу знакомого. После нескольких ударов черенок лопаты сломался, но злоумышленник продолжил избивать друга.
После этого мужчина вынес друга на проезжую часть и оставил там лежать.
Суд признал 54-летнего местного жителя виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк в порыве ревности сжег баню и сарай своей девушки.
ИСТОЧНИК KP.RU