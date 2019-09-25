2019-09-25T13:20:24+03:00
Происшествия

В Прикамье осудили мужчину, который ударил друга лопатой

Злоумышленнику назначили два года условно
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Житель Чусового осужден на 2 года условно за причинение тяжкого вреда здоровью своего знакомого. 54-летний мужчина ударил приятеля лопатой по голове.

Сотрудники полиции установили, что осужденный и потерпевший вместе выпивали. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник схватил снеговую лопату и несколько раз ударил ею по голове и телу знакомого. После нескольких ударов черенок лопаты сломался, но злоумышленник продолжил избивать друга.

После этого мужчина вынес друга на проезжую часть и оставил там лежать.

Суд признал 54-летнего местного жителя виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк в порыве ревности сжег баню и сарай своей девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми появится многофунциональный центр
Жители дома на Комсомольском проспекте, где обнаружили трещину, боятся обрушения стены
В Перми пройдет «горячая линия» по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних в сфере здравоохранения
«Задыхался и слезились глаза». В Перми ребенок отравился хлором, купаясь в бассейне
В Перми выпрямили участок шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта
Администрация Перми укрепит грунт под домом на льва Шатрова
«Избил после отказа дать сигарету». Прокурор попросил для обвиняемого в убийстве школьника 6 лет
Пермский университет вошел в список лучших ВУЗов мира
Депутаты Пермской городской Думы решили продлить соцподдержку некоторых категорий горожан
Пермяк в порыве ревности сжег баню и сарай своей девушки
Ушел за вениками и не вернулся. В Прикамье поиски пропавшего мужчины закончились трагедией
Из-за аварии район Городские горки в Перми остался без воды
«Ушел за вениками и пропал». В Прикамье разыскивают 79-летнего пенсионера
Пьяный пермяк избил знакомого табуретом
"Меня не узнавали приятели" . Как полный парень похудел и превратился в сексуального фитнес-тренера
Пермячка попала в больницу после жесткого секса
«Оставили умирать на дороге». Волонтеры спасают маленькую таксу, которую сбила машина
В Прикамье трудовые мигранты увеличили доходы бюджета на 15 %