2019-09-25T12:40:29+03:00
Общество

В Перми пройдет «горячая линия» по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних в сфере здравоохранения

На вопросы будут отвечать представители прокуратуры
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми 26 сентября с 12:00 до 13:00 прокуратура Пермского края ответит на вопросы жителей о нарушении прав несовершеннолетних в сфере здравоохранения.

Будет принимать вопросы, касающиеся исполнения законов, доступности и качества медицинской помощи, льготного лекарственного обеспечения, проведения иммунопрофилактики.

Звонки принимают по телефону 8 (342) 217-53-36, а также на почту onl@prokurorperm.ru.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми выпрямили участок шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта. В Перми завершили спрямления участка шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта Большое Савино. Подрядчик переустроил развороты и выпрямили дорогу в районе деревень Хмели, Песьянка, Ванюки и Ясыр. В процессе ремонта убрали колею от движения транспорта на участке шоссе, выполнено фрезерование и уложено новое покрытие. Также заменили бордюрный камень на более высокий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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