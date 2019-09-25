2019-09-25T10:14:40+03:00
Общество

Пермский университет вошел в список ВУЗов мира

Всего в рейтинге 1400 университетов
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: Пресс-служба ПНИПУФото: Пресс-служба ПНИПУ
Изменить размер текста:

Пермский политехнический университет занял почетное место в рейтинге лучших высших учебных заведений мира. Рейтинг опубликовало международное агентство «Times Higher Education».

Всего в списке 1400 университета. Первое место, по праву, занимает Оксфордский университет, вторым стал университет Калифорнии, а тройку лидеров закрыл Кембридж. Лучших из лучших специалисты отбирали по качеству образования, уровню научно-исследовательской деятельности, адаптации изобретений к особенностям региона.

Пермский политехнический университет занял 280 место.

Напомним, ранее мы писали о том, что Пермский университет попал в список лучших ВУЗов страны по версии «Forbes». Известное издание представило новый рейтинг лучших высших учебных заведений России. Специалисты «Forbes» оценивали не только качество образования в ВУЗах, но наличие выпускников с предпринимательской жилкой, которые со временем могут пополнить рейтинг лучших из лучших журнала «Forbes».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24