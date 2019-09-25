Пермский университет вошел в список ВУЗов мира

СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-25T10:14:40+03:00

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Пермский политехнический университет занял почетное место в рейтинге лучших высших учебных заведений мира. Рейтинг опубликовало международное агентство «Times Higher Education».

Всего в списке 1400 университета. Первое место, по праву, занимает Оксфордский университет, вторым стал университет Калифорнии, а тройку лидеров закрыл Кембридж. Лучших из лучших специалисты отбирали по качеству образования, уровню научно-исследовательской деятельности, адаптации изобретений к особенностям региона.

Пермский политехнический университет занял 280 место.

Напомним, ранее мы писали о том, что Пермский университет попал в список лучших ВУЗов страны по версии «Forbes». Известное издание представило новый рейтинг лучших высших учебных заведений России. Специалисты «Forbes» оценивали не только качество образования в ВУЗах, но наличие выпускников с предпринимательской жилкой, которые со временем могут пополнить рейтинг лучших из лучших журнала «Forbes».

ИСТОЧНИК KP.RU