Ушел за вениками и не вернулся. В Прикамье поиски пропавшего мужчины закончились трагедией

СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-25T09:59:43+03:00

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В Пермском крае разыскивали 79-летнего Зайни С. Пенсионер ушел из дома в поселке Селянка Чусовского района утром 24 сентября в 11:30. Мужчина сказал родственникам, что пошел в лес за вениками.

В среду, 25 сентября, волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что поиски пенсионера закончились трагедией. Мужчину нашли погибшим.

- Найден. Погиб. Просьба снять репосты, - написали волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой. - Соболезнования близким.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае пропал 29-летний мужчина. В Прикамье разыскивают 29-летнего мужчину. Андрей Чуняев пропал 19 сентября. Родственники пропавшего сообщили, что в четверг он ушел из гостей и пошел домой, но до сих пор от него нет вестей. На следующий день родственники подали заявление в полицию. Родственники просят у жителей Прикамья помощи. У мужчины остались дома жена и четверо детей.

ИСТОЧНИК KP.RU