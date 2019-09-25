«Избил после отказа дать сигарету». Прокурор попросил для обвиняемого в убийстве школьника 6 лет
В Добрянке продолжается суд по делу 17-летнего спортсмена, который обвиняется в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего». Максимальное наказание, которое могло грозить Максиму М. по закону - до 15 лет лишения свободы.
На заседании, которое состоялось 24 сентября, выступил прокурор и попросил с учетом всех смягчающих обстоятельств назначить для подсудимого наказание в виде лишения свободы на 6 лет в воспитательной колонии для несовершеннолетних. Приговор планируется огласить в среду, 25 сентября.
Конфликт между двумя 17-летними подростками, напомним, произошел в начале июня в Добрянке из-за того, что подсудимый Максим М. попросил у знакомого парня сигарету. Иван не курил и ответил отказом. В ответ на это бывший спортсмен начал бить подростка по голове и телу. Тот упал на спину и через некоторое время скончался до приезда врачей «скорой помощи».
В ходе следствия следователи изучили страницу обвиняемого подростка в соцсетях и сделали вывод, что все конфликты он старается решать с применением физической силы, на его странице преобладают видео и группы агрессивной направленности.
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ИСТОЧНИК KP.RU