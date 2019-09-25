«Ушел за вениками и пропал». В Прикамье разыскивают 79-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-25T09:55:15+03:00

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В Пермском крае разыскивают 79-летнего Зайни Сабитова. Пенсионер ушел из дома в поселке Селянка Чусовского района утром 24 сентября в 11:30. Мужчина сказал родственникам, что пошел в лес за вениками. До сих пор пенсионер не вернулся.

Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой собирают людей на поиски. Первый выезд запланирован на 25 сентября.

Приметы: на вид 78-80 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Был одет: телогрейка, черный пиджак, сапоги, панама.

Если вы видели 79-летнего Зайни Сабитова, знаете, где он находится, сообщите по телефонам: 204-49-04 или 102.

Если вы хотите принять участие в поисках, просьба позвонить по телефону: 89026308082 (Ксения)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае пропал 29-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU