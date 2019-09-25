Пьяный пермяк избил знакомого табуретом
В Мотовилихинском районе Перми задержали местного жителя за причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому.
Сотрудники полиции выяснили, что вечером в одной из квартир Мотовилихинского района выпивали два друга. Между приятелями произошел конфликт, в результате которого 36-летний пермяк стал избивать знакомого. Мужчина наносил другу удары табуретом по голове и телу.
Злоумышленника задержали и водворили в изолятор временного содержания. Потерпевшего отправили в больницу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задержали мужчину, который до смерти избил соседа. Сотрудники полиции установили, что мужчины вместе выпивали в квартире потерпевшего. Между соседями произошла ссора, в ходе которой 41-летний пермяк до смерти избил знакомого. От полученных травм 38-летний житель Перми скончался на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU