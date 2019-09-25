"Меня не узнавали приятели" . Как полный парень похудел и превратился в сексуального фитнес-тренера

СЕГОДНЯ 08:27 2019-09-25T10:07:41+03:00

Слева - Владислав до похудения, справа - после. Фото из архива героя

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Некоторые преображения действительно удивляют. Мы рассказывали про 32-летнюю маму двоих детей Марину Катаеву, которая похудела на 33 кг. Но она не остановилась на похудении, а стала настоящим бодибилдером.

- Спасибо моему тренеру Владиславу, который со мной действительно работает, а не нежничает, - сказала нам Марина.

Выяснилось, что и у Владислава был длительный путь к той физической форме, в которой он находится сейчас.

- Я пошел в зал, но выбрал неправильную диету, и в результате набрал с 50 кг до 111 кг, - рассказывает Владислав Чертков. - Пришлось сесть на другую диету - я ел только курицу, овощи, творог и яйца. В результате мне удалось порядочно скинуть. Затем я нарастил мышечную массу - спасибо упорным тренировкам.

Владислав признается, что его не узнавали приятели. И даже родная бабушка ахнула, увидев его.

- А не так давно я открыл свой фитнес-клуб в Закамске - помогаю людям меняться к лучшему, - добавил Владислав.

ИСТОЧНИК KP.RU