Из-за шума в Перми закрыли паб
В Кировском районе закрыли паб, который работал по ночам. Жители дома, в котором находилось заведение, пожаловались на шум ночью.
Как сообщили в пресс-службе суда, результаты проверки выявили многочисленные нарушения СанПина. В основном, превышение допустимого уровня шума.
Суд Кировского района постановил приостановить деятельность закусочной. Сейчас по ночам паб не работает.
Напомним, ранее мы писали о том, что в гостинице «Солнечная Аджария» в Прикамье выявили серьезные нарушения. В ходе проверку в здании были обнаружены множественные нарушения: для отделки стен использовались горючие материалы, отсутствовали планы эвакуации при пожаре, а эвакуационные выходы были заблокированы. Предпринимателя уже привлекали к ответственности за выявленные нарушения. Однако бизнесмен требования игнорировал. Прокурор обратился в Краснокамский городской суд. Суд обязал бизнесмена устранить все нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU