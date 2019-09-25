Из-за шума в Перми закрыли паб

СЕГОДНЯ 06:23 2019-09-25T06:23:06+03:00

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В Кировском районе закрыли паб, который работал по ночам. Жители дома, в котором находилось заведение, пожаловались на шум ночью.

Как сообщили в пресс-службе суда, результаты проверки выявили многочисленные нарушения СанПина. В основном, превышение допустимого уровня шума.

Суд Кировского района постановил приостановить деятельность закусочной. Сейчас по ночам паб не работает.

Напомним, ранее мы писали о том, что в гостинице «Солнечная Аджария» в Прикамье выявили серьезные нарушения. В ходе проверку в здании были обнаружены множественные нарушения: для отделки стен использовались горючие материалы, отсутствовали планы эвакуации при пожаре, а эвакуационные выходы были заблокированы. Предпринимателя уже привлекали к ответственности за выявленные нарушения. Однако бизнесмен требования игнорировал. Прокурор обратился в Краснокамский городской суд. Суд обязал бизнесмена устранить все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU