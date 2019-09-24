2019-09-24T19:56:07+03:00
Общество

Ночью 25 сентября в Прикамье ожидается -5 и мокрый снег

Неблагоприятный прогноз погоды сохранится на ближайшие несколько дней
Екатерина ГАСПЕР
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В Прикамье ожидаются заморозки и снег.В Прикамье ожидаются заморозки и снег.Фото: Василий Вахрин
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МЧС предупреждает пермяков о сложных погодных условиях, которые надвигаются на регион в ближайшие дни. Ночью 25 сентября ожидается мокрый снег и заморозки до -5, днем к снегу добавится дождь, температура не поднимется выше +7 градусов.

Опасные метеорологические явления сохранятся вплоть по 27 сентября – в Пермском крае будут заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 градусов. В Перми температура прогнозируется чуть лучше – до -2 градусов. Местами пройдут кратковременные осадки – снова дождь и мокрый снег.

В связи с неблагоприятным прогнозом МЧС призывает водителей быть осторожнее на дорогах на всей территории Пермского края, соблюдать правила дорожного движения, особенно внимательными быть в районах, где складывается наибольшая транспортная загруженность и где проходят федеральные и региональные трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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