Администрацию Кудымкара оштрафовали на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:37 2019-09-24T19:37:38+03:00

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Как сообщили в Кудымкарском городском суде, в мае этого года в Кудымкаре на улице Автозаправочная загорелась сухая трава и мусор. Проверка показала, что территория не была частной, и за покос травы и уборку мусора на ней отвечает местная администрация. За нарушение правил пожарной безопасности в отношении мэрии госинспектор по пожарному надзору вынес штраф в 200 тысяч рублей.

Представитель администрации подал жалобу в Кудымкарский городской суд с просьбой отменить административное наказание.

Судья пришел к выводу, что чиновники действительно не предприняли необходимые меры и не выполнили свои обязанности по уборке городской территории. Административные нарушения в работе администрации были еще раз зафиксированы, но на этот раз сумма штрафа была снижена до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU