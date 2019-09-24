2019-09-24T19:37:38+03:00
Общество

Администрацию Кудымкара оштрафовали на 100 тысяч рублей

Причиной стало возгорание травы и мусора, который вовремя не убрали
Екатерина ГАСПЕР
Поделиться:
Административное дело рассмотрели в суде.Административное дело рассмотрели в суде.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Как сообщили в Кудымкарском городском суде, в мае этого года в Кудымкаре на улице Автозаправочная загорелась сухая трава и мусор. Проверка показала, что территория не была частной, и за покос травы и уборку мусора на ней отвечает местная администрация. За нарушение правил пожарной безопасности в отношении мэрии госинспектор по пожарному надзору вынес штраф в 200 тысяч рублей.

Представитель администрации подал жалобу в Кудымкарский городской суд с просьбой отменить административное наказание.

Судья пришел к выводу, что чиновники действительно не предприняли необходимые меры и не выполнили свои обязанности по уборке городской территории. Административные нарушения в работе администрации были еще раз зафиксированы, но на этот раз сумма штрафа была снижена до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночью 25 сентября в Прикамье ожидается -5 и мокрый снег
В Перми впервые откроется библиотека нового поколения
Убирать с фасадов пермских домов кондиционеры и антенны пока не будут
Депутаты Пермской городской думы поддержали отмену ЕНВД
В Прикамье водителям советуют поменять резину на зимнюю
Семья Ощепковых из Пермского края победила в номинации «Молодая семья» окружного конкурса
"Не заметила, что сына нет". Мама найденного на улице в Прикамье 3-летнего малыша пришла за ним в полицию
Власти Прикамья утвердили проект развития завода им. Шпагина
Доходы в бюджет Прикамья от трудовых мигрантов за восемь месяцев 2019 года составили 237 млн рублей
В прикамскую колонию пытались незаконно пронести 12 сотовых телефонов
В Перми без тепла остаются 15 домов
В Перми автобус насмерть сбил пенсионерку
В гостинице «Солнечная Аджария» в Прикамье выявили серьезные нарушения
«Дома ждут четверо детей». В Пермском крае пропал 29-летний мужчина
В Перми проверяют дома, в которые до сих пор не дали тепло
В Прикамье работникам выплатили почти 2 миллиона рублей долгов по зарплате
"Никто за ним не приходит двое суток". В Прикамье на улице нашли одинокого 3-летнего мальчика