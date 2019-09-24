2019-09-24T16:29:55+03:00
Общество

В Прикамье водителям советуют поменять резину на зимнюю

Пермякам рекомендуют быть осторожнее
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми и в крае выпал снег. Городские улицы, поля, автомобильные дороги запорошило снегом. Издание «Business Class» сообщает о том, что сотрудники отдела ГИБДД по Перми посоветовали пермякам сменить летнюю резину на зимнюю. Менять резину необходимо в течение недели с того момента, как температура упала до +5…-7 градусов.

Также автомобилистов предупреждают о том, что необходимо быть внимательными на дороге, учитывать погодные условия, в соответствии с которыми выбирать скорость.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми иномарка вылетела в кювет и перевернулась. По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась, а водитель получил серьезные травмы. Мужчину отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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