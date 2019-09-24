Семья Ощепковых из Пермского края победила в номинации «Молодая семья» окружного конкурса

СЕГОДНЯ 15:24 2019-09-24T15:24:37+03:00

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В Саранске состоялось закрытие окружного фестиваля по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство» и конкурса «Успешная семья Приволжья».

Пермский край представляли 29 воспитанников учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, и победители краевого конкурса «Семейные традиции», Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья», лидеры краевого туристического слёта замещающих семей «Мы вместе!» семья Ощепковых. В семье Анастасии Олеговны и Павла Борисовича воспитывается десять детей – два кровных ребёнка и восемь приёмных.

В церемонии закрытия приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, председатель Правительства Республики Мордовия Владимир Сушков.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова к участникам фестиваля «Вернуть детство» и конкурса «Успешная семья Приволжья» обратился заместитель полпреда Олег Машковцев: «Сегодня мы подводим итоги одного из самых ярких мероприятий Приволжского федерального округа, ежегодно собирающего более 500 одарённых детей и успешные многодетные семьи Приволжья. Вы все – победители, потому что показали свои таланты, способность к преодолению трудностей и достойно представили свои регионы. Но главные победы ещё впереди, и я желаю вам идти к своей цели, не останавливаясь на достигнутом».

С праздником участников фестиваля «Вернуть детство» и конкурса «Успешная семья Приволжья» поздравил и председатель Правительства Республики Мордовия Владимир Сушков.

В рамках фестиваля ребята выступили в гала-концерте «Звёзды детства» в номинациях «Вокал», «Танец», «Художественное слово», «Оригинальный жанр». Дипломами и ценными подарками были отмечены все участники. Поощрили также и юных умельцев, которые представили свои работы на выставке прикладного детского творчества «МастерОК».

На церемонии награждения участников масштабного окружного проекта «Вернуть детство» также чествовали умников и умниц интеллектуально-развивающей игры «Ума палата». Самой интеллектуальной командой Приволжского федерального округа была признана команда Оренбургской области, немного по количеству баллов им уступили эрудиты из Саратовской области. За третье место была награждена команда Кировской области.

В конкурсной программе «Успешная семья Приволжья» приняли участие 14 семей из всех регионов округа. Председатель жюри конкурса Сергей Кисляк вручил диплом первой степени семье Русских из Удмуртской Республики, диплом второй степени – семье Дудниковых из Оренбургской области. Дипломом третьей степени была награждена семья Бурцевых из Пензенской области. Семья Ощепковых из Пермского края победила в номинации «Молодая семья».