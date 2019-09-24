В Перми автобус насмерть сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-24T12:56:11+03:00

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Трагедия произошла в субботу, 21 сентября, в Мотовилихинском районе Перми. В ГИБДД по Перми сообщили, что в 12:10 на Уральской автобус сбил женщину.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 64-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте. Пенсионерка получила серьезные травмы, от которых скончалась в больнице.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми иномарка вылетела в кювет и перевернулась. ГУ МВД по Пермскому краю сообщают, что авария произошла на улице Ракитной. По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась, а водитель получил серьезные травмы. Мужчину отправили в больницу. Иномарка получила серьезные механические повреждения. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU