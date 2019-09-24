В гостинице «Солнечная Аджария» в Прикамье выявили серьезные нарушения

СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-24T12:41:46+03:00

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В Пермском крае владельца гостиницы «Солнечная Аджария» обязали устранить нарушения требований пожарной безопасности.

Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что в ходе проверку в здании были обнаружены множественные нарушения: для отделки стен использовались горючие материалы, отсутствовали планы эвакуации при пожаре, а эвакуационные выходы были заблокированы.

Предпринимателя уже привлекали к ответственности за выявленные нарушения. Однако бизнесмен требования игнорировал. Прокурор обратился в Краснокамский городской суд. Суд обязал бизнесмена устранить все нарушения.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермская прокуратура требует защитить людей от захоронений скота с сибирской язвой. Рядом с населенными пунктами Федотово, Полюдово, Болдино расположен сибереязвенный скотомогильник. Природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском к госветинспекции с требованием оградить опасную зоны, запретить использовать ее под застройку и для личных нужд.

ИСТОЧНИК KP.RU