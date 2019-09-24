«Дома ждут четверо детей». В Пермском крае пропал 29-летний мужчина

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-24T12:38:13+03:00

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В Прикамье разыскивают 29-летнего мужчину. Андрей Чуняев пропал 19 сентября. Родственники пропавшего сообщили, что в четверг он ушел из гостей и пошел домой, но до сих пор от него нет вестей.

На следующий день родственники подали заявление в полицию. Родственники просят у жителей Прикамья помощи. У мужчины остались дома жена и четверо детей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми при странных обстоятельствах пропал 27-летний парень. В Перми разыскивают Евгения Коногорова. 27-летний парень пропал 21 сентября. Последний раз его видели ночью с субботы на воскресенье в Ленинском районе Перми. Молодой человек был в ночном клубе «TRASH BAR» на Ленина, 32. После клуба домой он не вернулся. У Евгения остались жена и сын. Малыш не понимает, куда пропал его папа и постоянно справшивает, где он.

ИСТОЧНИК KP.RU