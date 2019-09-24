2019-09-24T11:50:47+03:00
Происшествия

В Прикамье работникам выплатили почти 2 миллиона рублей долгов по зарплате

Руководителям предприятий придется заплатить еще и штраф
Елена КОНОВА
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пермском крае предприятие погасило задолженность по зарплате перед работниками на сумму почти 2 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, в ходе проверки ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ» и ООО «Кунгурская керамика» были выявлены нарушения прав работников.

- Так, в июне этого года предприятие «Кунгурская керамика» задолжало 21 работнику более 1,9 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе. - Выяснилось, что они платили зарплату и пособие по уходу за ребенком раз в месяц. Прокурор потребовал восстановить справедливость и выплатить сотрудникам все денежные средства.

В итоге предприятия устранили все нарушения, погасили задолженности по зарплате. А еще руководители должны будут выплатить штраф за нарушения на сумму более 110 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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