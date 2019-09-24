2019-09-24T10:43:09+03:00
Происшествия

В Прикамье на предприятии выявили нарушения при утилизации опасных отходов

На территории компании нет специальной санитарной зоны
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Прокуратура Кудымкара выявила нарушения в деятельности организации ООО «ЭКО-город». Организация нарушила требования законодательства при работе с опасными отходами I - IV класса.

Специалисты выявили следующие нарушения: отсутствие санитарно-защитной зоны, сотрудники предприятие не прошли обучения перед работой с опасными отходами, на выезде с полигона не предусмотрена контрольно-дезинфекционная установка для ходовой части мусоровозов.

Прокурор вынес предприятию представление.

Напомним, ранее мы писали о том, что Пермская прокуратура требует защитить людей от захоронений скота с сибирской язвой. Рядом с населенными пунктами Федотово, Полюдово, Болдино расположен сибереязвенный скотомогильник. Природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском к госветинспекции с требованием оградить опасную зоны, запретить использовать ее под застройку и для личных нужд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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