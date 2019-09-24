В Перми задержали мужчину, который до смерти избил соседа
В Кировском районе Перми задержали 41-летнего местного жителя за причинение тяжкого вреда здоровью своему соседу. Мужчина избил его до смерти.
Сотрудники полиции установили, что мужчины вместе выпивали в квартире потерпевшего. Между соседями произошла ссора, в ходе которой 41-летний пермяк до смерти избил знакомого. От полученных травм 38-летний житель Перми скончался на месте.
В Перми задержали мужчину, который до смерти избил соседа.
По факту возбуждено уголовное дело. Ранее судимого пермяка взяли под стражу. Ему предъявили обвинение.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермячка напала с ножом на своего сожителя. Парочка вместе выпивала. Между мужчиной и женщиной возникла ссора. Пермячка решила закончить конфликт, ударив сожителя ножом. Женщина нанесла 50-летнему мужчине удар в живот. Потерпевшего в тяжелом состоянии отправили в больницу, а его подругу задержали.
ИСТОЧНИК KP.RU