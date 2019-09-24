СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-24T10:29:45+03:00

Пермяк уже был ранее судим [видео]

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В Кировском районе Перми задержали 41-летнего местного жителя за причинение тяжкого вреда здоровью своему соседу. Мужчина избил его до смерти.

Сотрудники полиции установили, что мужчины вместе выпивали в квартире потерпевшего. Между соседями произошла ссора, в ходе которой 41-летний пермяк до смерти избил знакомого. От полученных травм 38-летний житель Перми скончался на месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/733823" frameborder="0"></iframe> В Перми задержали мужчину, который до смерти избил соседа.

По факту возбуждено уголовное дело. Ранее судимого пермяка взяли под стражу. Ему предъявили обвинение.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермячка напала с ножом на своего сожителя. Парочка вместе выпивала. Между мужчиной и женщиной возникла ссора. Пермячка решила закончить конфликт, ударив сожителя ножом. Женщина нанесла 50-летнему мужчине удар в живот. Потерпевшего в тяжелом состоянии отправили в больницу, а его подругу задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU