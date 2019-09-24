В Перми иномарка вылетела в кювет и перевернулась

СЕГОДНЯ 09:11 2019-09-24T09:11:49+03:00

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В Орджоникидзевском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщают, что авария произошла на улице Ракитной.

По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась, а водитель получил серьезные травмы. Мужчину отправили в больницу.

Иномарка получила серьезные механические повреждения.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мусоровоз столкнулся с трамваем. На перекрестке улиц шоссе Космонавтов и Свиязева мусоровоз столкнулся с трамваем. О пострадавших не сообщается. Оба транспортных средства получили механические повреждения. У трамвая разбито лобовое стекло. Из-за аварии дорога перекрыта, а на перекрестке скапливается пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU