Пермячка напала с ножом на своего сожителя

СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-24T08:55:08+03:00

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В Перми задержали 44-летнюю местную жительницу за причинения тяжкого вреда здоровью своему сожителю. Женщина ударила его ножом в живот.

Парочка вместе выпивала. Между мужчиной и женщиной возникла ссора. Пермячка решила закончить конфликт, ударив сожителя ножом. Женщина нанесла 50-летнему мужчине удар в живот. Потерпевшего в тяжелом состоянии отправили в больницу, а его подругу задержали.

В отношении буйной пермячки возбудили уголовное дело. Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье женщина из ревности ударила ножом свою подругу. Сотрудники полиции выяснили, что 31-летняя женщина и ее 34-летняя подруга были вместе в одном из кафе поселка Полазна, где вместе выпивали. Между подругами возникла ссора на почве ревности. В ходе конфликта злоумышленница схватила нож и ударила приятельницу в живот.

ИСТОЧНИК KP.RU