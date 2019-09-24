В пермской школе ученица получила серьезную травму

СЕГОДНЯ 07:55 2019-09-24T08:18:35+03:00

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Инцидент произошел днем в понедельник, 23 сентября. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту "Комсомольской правды" о том, что 14-летняя школьница получила серьезную травму головы в школе в Дзержинском районе Перми.

Ученицу школы увезли на «скорой помощи» в детскую клиническую больницу с черепно-мозговой травмой. Девочка находится в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае пенсионер получил сильный ожог, когда разжигал костер. В больницу города Чусовой привезли 55-летнего пенсионера. У мужчины был ожог 20 процентов тела. Медики сообщили об этом сотрудникам ГУ МЧС по Пермскому краю. Специалисты ведомства установили, что в пятницу, 20 сентября, в 22:30 пенсионер разводил костер, нарушив требования пожарной безопасности, получил сильный ожог.

ИСТОЧНИК KP.RU