«Уже лепим снеговиков». В Пермском крае прошел сильный снегопад
Синоптики предупреждали, что последняя неделя сентября будет снежной. Сильное похолодание и снег ожидали в ночь с 23 на 24 сентября. Но снег в сентябре - редкое явление, поэтому утром во вторник жители края стали делиться фотографиями последствий снегопада.
На границе Пермского края и Свердловской области снегопад был такой сильный, что из выпавшего снега можно было легко слепить снеговика.
Фото: Подслушано Пермь
Снег покрыл и дороги в Пермском крае. Автомобилисты переживают за свою безопасность.
Судя по фотографиям, сделанным во Фролах, вот-вот наступит новый год.
-Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
Несмотря на аномально низкую температуру для конца сентября, некоторые жители радуются такому «капризу» погоды.
Фото: Подслушано Пермь
Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае ожидается аномально холодная неделя
ИСТОЧНИК KP.RU