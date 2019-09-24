«Уже лепим снеговиков». В Пермском крае прошел сильный снегопад

СЕГОДНЯ 07:35 2019-09-24T07:45:39+03:00

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Синоптики предупреждали, что последняя неделя сентября будет снежной. Сильное похолодание и снег ожидали в ночь с 23 на 24 сентября. Но снег в сентябре - редкое явление, поэтому утром во вторник жители края стали делиться фотографиями последствий снегопада.

На границе Пермского края и Свердловской области снегопад был такой сильный, что из выпавшего снега можно было легко слепить снеговика.

Фото: Подслушано Пермь

Снег покрыл и дороги в Пермском крае. Автомобилисты переживают за свою безопасность.

Судя по фотографиям, сделанным во Фролах, вот-вот наступит новый год.

Несмотря на аномально низкую температуру для конца сентября, некоторые жители радуются такому «капризу» погоды.

Фото: Подслушано Пермь

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае ожидается аномально холодная неделя

ИСТОЧНИК KP.RU