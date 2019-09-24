За прошедшую неделю на дорогах Прикамья погибли 4 лося
В Пермском крае за прошедшую неделю с 16 по 22 сентября произошло 5 аварий с участием диких животных. Под колеса автомобилистов выбегали лоси. Из 5 выжил только один сохатый. После удара он отряхнулся и ушел в лес.
В основном ДТП происходили в начале и в конце недели. 16 сентября на трассе Болгары - Югокамск полуторагодовалый самец погиб под колесами легковушки. 20 сентября на автодороге Кунгур-Лысьва легковой автомобиль столкнулся с 5-летним самцом лося.
Еще два ДТП произошли 22 сентября. На трассах М7-Волга и Черноское - граница Удмуртии погибли два лося.
Всего с начала года на дорогах Пермского края произошло 72 аварии с участием диких животных. В министерстве природы Пермского края просят автомобилистов быть осторожнее. Также в ведомстве напоминают, что за сбитого лесного жителя грозит штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU