За прошедшую неделю на дорогах Прикамья погибли 4 лося

СЕГОДНЯ 06:59 2019-09-24T06:59:28+03:00

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В Пермском крае за прошедшую неделю с 16 по 22 сентября произошло 5 аварий с участием диких животных. Под колеса автомобилистов выбегали лоси. Из 5 выжил только один сохатый. После удара он отряхнулся и ушел в лес.

В основном ДТП происходили в начале и в конце недели. 16 сентября на трассе Болгары - Югокамск полуторагодовалый самец погиб под колесами легковушки. 20 сентября на автодороге Кунгур-Лысьва легковой автомобиль столкнулся с 5-летним самцом лося.

Еще два ДТП произошли 22 сентября. На трассах М7-Волга и Черноское - граница Удмуртии погибли два лося.

Всего с начала года на дорогах Пермского края произошло 72 аварии с участием диких животных. В министерстве природы Пермского края просят автомобилистов быть осторожнее. Также в ведомстве напоминают, что за сбитого лесного жителя грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU