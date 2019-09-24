Отключение воды в сентябре 2019 в Перми: краны пересохнут в трех района города

СЕГОДНЯ 06:44 2019-09-24T06:44:40+03:00

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В краевой столице в ближайшие дни отключат холодную воду в трех районах города. Так, с 25 по 28 сентября краны пересохнут в Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Свердловском районах города.

В среду, 25 сентября, отключение воды в Перми произойдет в Мотовилихинском районе. Воды не будет с 9:00 до 19:00:

-Циолковского, 9, 11, 14 и 15;

-Индустриализации, 12;

-Лебедева, 9 и 9а;

-Уральская, 77, 79 и 81;

В субботу. 28 сентября, отключение воды в Перми ожидается в Орджоникидзевском районе. Жителям дома №17 по Оршанской придется запастись водой.

Мозырьская, 26;

Оршанская, 17.

В этот же день воды не будет и в Свердловском районе.

Старцева, 61;

Напомним, ранее мы писали о том, что 1 октября в Перми отключат фонтаны. 29 сентября пермяки смогут увидеть последнее представление фонтанов на эспланаде. Шоу состоится в 21:45 на площади перед Театро-Театром, и а 22:45 на фонтане у площади перед Заксобранием.

ИСТОЧНИК KP.RU