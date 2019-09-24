Пермская прокуратура требует защитить людей от захоронений скота с сибирской язвой

СЕГОДНЯ 06:25 2019-09-24T06:25:46+03:00

Погребения могут быть опасными для жизни и здоровья граждан

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В Прикамье недалеко от населенных пунктов находится кладбище животных, умерших от сибирской язвы. Прокуратура потребовала установить санитарно-защитную зону.

Рядом с населенными пунктами Федотово, Полюдово, Болдино расположен сибереязвенный скотомогильник. Природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском к госветинспекции с требованием оградить опасную зоны, запретить использовать ее под застройку и для личных нужд.

Мотовилихинский суд встал на сторону прокуратуры и признал зону рядом с этими населенными пунктами опасной. В течение 12 месяцев со дня решения суда государственная ветеринарная инспекция должна оградить скотомогильники.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья отправится за решетку за рубку деревьев. Представитель Чермозского лесничества сообщил о незаконной вырубке деревьев в полицию. Оказалось, что к преступлению причастен местный житель. Злоумышленник бензопилой спилил 46 насаждения, среди которых пихта, ель, береза, осина. Мужчина рубил лес за пределами предоставленного ему участка.

ИСТОЧНИК KP.RU