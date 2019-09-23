2019-09-23T19:39:15+03:00
Происшествия

"Похитила 4 миллиона". Жительница Прикамья обманула более 70 туристов

Она брала деньги за путевки, но не оплачивала их
Елена КОНОВА
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пермском крае предпринимательница обманула более 70 туристов. Как рассказали в пресс-службе Чусовского городского суда, она брала с местных жителей деньги за страхование в другой стране, трансферы, билеты на самолет, бронирования отелей, но ничего не оплачивала. Всего она похитила 4 миллиона рублей.

- Свою вину женщину отрицала, говорила, что не забирала себе деньги туристов, - сообщили в пресс-службе. - Выяснилось, что она, желая привлечь больше клиентов, продавала им путевки ниже цены туроператора, а их деньгами оплачивала ранее заказанные туры.

Всего от ее действий пострадали 72 человека. Некоторые не полетели купаться в море, другие - остались без отдыха в Турции.

Суд признал предпринимательницу виновной. Ее осудили.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми турфирма «кинула» семьи с детьми на сотни тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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