"Похитила 4 миллиона". Жительница Прикамья обманула более 70 туристов
В Пермском крае предпринимательница обманула более 70 туристов. Как рассказали в пресс-службе Чусовского городского суда, она брала с местных жителей деньги за страхование в другой стране, трансферы, билеты на самолет, бронирования отелей, но ничего не оплачивала. Всего она похитила 4 миллиона рублей.
- Свою вину женщину отрицала, говорила, что не забирала себе деньги туристов, - сообщили в пресс-службе. - Выяснилось, что она, желая привлечь больше клиентов, продавала им путевки ниже цены туроператора, а их деньгами оплачивала ранее заказанные туры.
Всего от ее действий пострадали 72 человека. Некоторые не полетели купаться в море, другие - остались без отдыха в Турции.
Суд признал предпринимательницу виновной. Ее осудили.
Ранее мы рассказывали о том, что в Перми турфирма «кинула» семьи с детьми на сотни тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU