В Перми открыли фестиваль «Виват, кадет!»

СЕГОДНЯ 16:02 2019-09-23T16:02:01+03:00

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В выходные на эспланаде состоялось открытие XII Всероссийского фестиваля-форума кадетских корпусов «Виват, кадет!». Фестиваль проходит в рамках городского спортивно-патриотического фестиваля «Дни воинской славы». В этом году мероприятие посвящено 75-летию освобождения Ленинграда от фашистов, поэтому почетными гостями стали жители блокадного Ленинграда.

- На фестиваль приехали команды из Перми, Санкт-Петербурга, Иркутска, Донецка и других городов, - рассказали в пресс-службе городской Думы. - Участников приветствовали председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, представители администрации города, депутаты Государственной Думы РФ, Законодательного собрания Пермского края и общественные деятели.

- В основе кадетского движения лежат идеи любви к Родине, верности долгу перед Отечеством, воспитания настоящих граждан своей страны, - подчеркнул председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. – Фестиваль «Виват, кадет!» уже стал традиционным для нашей страны и очень важно это сохранить.