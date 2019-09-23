В Перми наградили школьников, которые сочинили стихотворения на тему медицины

СЕГОДНЯ 14:43 2019-09-23T14:43:12+03:00

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Центр медицинской профилактики совместно с ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница им. Пичугина П.И.» организовали для учеников школы № 93 конкурс слоганов и стихов, посвященных профилактике пагубного потребления алкоголя. В конкурсе приняли участие 29 классов, победителями стали 13 детей.

- Во время награждения, которое состоялось 19 сентября, ребятам еще раз напомнили о вреде алкоголя и о том, какое негативное воздействие он оказывает на организм, а также рассказали об основных правилах здорового образа жизни и правильного питания, - рассказали в Центре медицинской профилактики. - И, конечно, все участники конкурса были награждены благодарственными письмами, а победители получили памятные подарки.