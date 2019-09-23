2019-09-23T10:45:52+03:00
Общество

Пермский ресторан «Причал №5» выставили на продажу

Покупатель также получит методики для окупаемости бизнеса
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Владелец пермского ресторана на воде «Причал №5» выставил заведение на продажу. Издание «Business Class» сообщает, что покупатель получит не только помещение ресторана, но и все материальные и нематериальные активы, и бизнес-методики по ведению бизнеса, чтобы заведение окупило все затраты.

Также вместе с заведением продаются аккаунты ресторана в социальных сетях и все рекламные планы.

По словам владельца, бизнес может окупить себя и начать приносить прибыль через три года. А прослужить ресторан может 20 лет.

Если в Перми не будет желающих приобрести ресторан, то его выставят на продажу в другом регионе Волго-Вятского бассейна.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на продажу выставили Дом престарелых. Дом престарелых продают как готовый бизнес. Здание находится на улице Самаркандской. Общая площадь строения около 660 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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