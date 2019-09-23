В Прикамье закончились поиски пропавшего 49-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 06:51 2019-09-23T06:51:36+03:00

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В Пермском крае с 25 августа почти месяц искали 49-летнего Придона Ц. Мужчина пропал в Соликамском районе. В поисковом отряде «Регион59» сообщили, что последний раз Придона видели в 13:00 25 августа в 29 километрах от поселка Басим. Туда он поехал по работе и находился в лесу вместе с коллегами, но они не заметили, как Придон пропал. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

В понедельник, 23 сентября, в поисковом отряде «Регион 59» сообщили, что поиски закончились трагедией. Мужчину нашли погибшим.

- Найден. Погиб. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким. Всем спасибо за помощь в поисках. Просьба снять репосты, - написали поисковики.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми остановлены поиски пропавшего 10-летнего мальчика. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой вышли на поиски пропавшего ребенка. Операция оказалась успешной. Буквально через несколько минут после объявления поисков мальчик нашелся.

ИСТОЧНИК KP.RU