2019-09-23T06:25:25+03:00
Происшествия

В Перми разыскивают 27-летнего мужчину с татуировкой на руке

Он пропал после посещения ночного клуба
Лилия Абибулаева
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Фото: "Жди Меня"Фото: "Жди Меня"
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В Перми разыскивают Евгения Коногорова. 27-летний парень пропал 21 сентября. Последний раз его видели ночью с субботы на воскресенье в Ленинском районе Перми. Молодой человек был в ночном клубе «TRASH BAR» на Ленина, 32. После клуба домой он не вернулся.

О пропаже Евгения Коногорова сообщили в паблике ««Жди меня» поиск людей в Перми и Пермском крае»

Приметы: на вид 25-27 лет, волосы светлые, рост 180 см, глаза светло-серые. На левой руке на тыльной стороне кисти татуировка «ЗА ДШБ»

Был одет: черная кожаная куртка, черные классические брюки, серая рубашка, темно синие макасины.

Если вам что-либо известно о местонахождении Евгения Коногорова, просьба сообщить по телефонам: 102 или 8342 218 88 75, 8-922-240-81-84, 8-982-254-84-64,8-908-266-53-31.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми остановлены поиски пропавшего 10-летнего мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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