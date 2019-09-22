В Перми 83-летняя пенсионерка угрожала взорвать газ

СЕГОДНЯ 19:04 2019-09-22T19:04:19+03:00

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Жительница Дзержинского района Перми угрожала взорвать дом из-за давней ссоры с соседкой. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что в субботу, 21 сентября, 83-летняя пенсионерка кричала в окно, что включит газ и взорвет дома. В доме проведен газ, поэтому жильцы не на шутку испугались.

К счастью, угроза осталась лишь угрозой. По данным источника, женщина отказалась от своих угроз. Таким образом она хотела припугнуть соседей, с которыми у нее давний конфликт.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителей пермской новостройки напугал мужчина, который бегал по подъездам с автоматом. Уже через несколько минут на вызов приехали полицейские. Они увидели, как «автоматчик» вбегает во второй подъезд, там его и скрутили. Его доставили в отделение. Когда он протрезвел, с ним провели беседу и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU