«Растопят любое сердце». Умилительные фото спасенных с улицы котят
В группе пермского приюта «Матроскин» появился пост о маленьких котятах. Малыши настолько милые, что растопят даже самое черствое сердце.
«Спецназ элитного подразделения «Мокрый нос»» - так называют малышей – включает в себя трех бойцов. Котятам всего месяц, они приучены к лотку.
Фото:приют "Матроскин"
Малыши очень активные, жизнерадостные, обожают играть в догонялки и прятки, любят помурчать на ручках у любимого хозяина.
Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры ищут дом котятам, которых выбросили в мусорку. Двух зеленоглазых сестричек нашли в мусорном баке. Их выбросили туда, потому что стали не нужны. Кошечки тихо плакали и жались к друг другу, сидя под горой отходов. Крохи решили бороться за жизнь, выбрались из мусорки и, из последних сил, голодные и замерзшие добрались до ближайшего магазина. Там их отогрели и приютили.
ИСТОЧНИК KP.RU