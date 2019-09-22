«Растопят любое сердце». Умилительные фото спасенных с улицы котят

СЕГОДНЯ 17:45 2019-09-22T17:45:19+03:00

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В группе пермского приюта «Матроскин» появился пост о маленьких котятах. Малыши настолько милые, что растопят даже самое черствое сердце.

«Спецназ элитного подразделения «Мокрый нос»» - так называют малышей – включает в себя трех бойцов. Котятам всего месяц, они приучены к лотку.

Фото:приют "Матроскин"

Малыши очень активные, жизнерадостные, обожают играть в догонялки и прятки, любят помурчать на ручках у любимого хозяина.

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры ищут дом котятам, которых выбросили в мусорку. Двух зеленоглазых сестричек нашли в мусорном баке. Их выбросили туда, потому что стали не нужны. Кошечки тихо плакали и жались к друг другу, сидя под горой отходов. Крохи решили бороться за жизнь, выбрались из мусорки и, из последних сил, голодные и замерзшие добрались до ближайшего магазина. Там их отогрели и приютили.

ИСТОЧНИК KP.RU